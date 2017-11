Aly Ngouille Ndiaye compte sur les prières de Touba pour la réussite du dialogue avec l’opposition

Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, conduisant jeudi une délégation gouvernementale à la cérémonie officielle clôturant le magal de Touba 2017, a sollicité des prières pour le démarrage du « dialogue politique« , en perspective des élections présidentielle et locales de 2019.

Aly Ngouille Ndiaye a annoncé, à l’occasion, la tenue de concertations entre partis politiques ’’dans les prochains jours’’, avant les prochaines consultations électorales prévues en 2019, indique l’agence de presse sénégalaise.

Au sortir des législatives du 30 juillet dernier, marquées par des difficultés d’organisation, les acteurs politiques, pouvoir et opposition confondus, ont convenu de la nécessité d’amorcer un dialogue devant porter sur les voies et et moyens d’améliorer le processus électoral, parmi d’autre sujets à aborder.

Une délégation gouvernementale prend part à la cérémonie officielle du 123ème Magal, à la résidence Khadim-Rassoul, en présence de nombreux dignitaires de la communauté mouride et de leurs invités.

Le ministre de l’Intérieur est accompagné de ses collègues Sidiki Kaba (Affaires étrangères), Serigne Mbaye Thiam (Education nationale), Thierno Dieng (Environnement) et du porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye.