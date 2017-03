Affaire Caisse d’avance: Me El Hadji Diouf enfonce Abdou Mbow

Me El Hadji Diouf, porte-parole des avocats de Khalifa Sall, a déclaré au sortir du face à face entre Khalifa Sall, le chef du bureau du budget, Yaya Bodian et le Directeur administratif et financier (Daf), Mbaye Touré, que le député Abdou Mbow, un proche de Macky Sall, avec Diakhaté a aussi été pris en charge dans le cadre de cette caisse d’avance.

L’avocat Me El Hadji Diouf, par ailleurs député, n’a pas manqué d’indexer encore des responsables du pouvoir dans l’affaire de la Caisse d’avance de la ville de Dakar. Après avoir déclaré que le député Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire de la majorité, a bénéficié plusieurs fois de la Caisse d’avance, il a enfoncé le clou en mouillant un autre « apériste« . Cette fois ci, il s’agit d’Abdoul Mbow, selon lui , ce proche de Macky Sall a aussi été pris en charge dans le cadre de cette caisse.

(Avec VoxPop)