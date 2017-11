Touba: 123 éme édition du Magal, la ferveur atteint son paroxysme

Depuis plus d’une semaine, Touba, la ville de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, par ailleurs capitale du mouridisme est la destination des musulmans, notamment les Mourides. En ce matin du Magal, la ville sainte continue de recevoir des pèlerins. Un jour marquant le départ d’exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. La ferveur et l’effervescence caractérisent cet événement d’une dimension particulière.

Le Cheikh a bonnement et pleinement réussi sa mission. On n’a pas besoin d’être à Touba pour attester une telle affirmation, mais de jeter un regard sur n’importe quel support, courroie de transmission d’informations. Tous, rendent hommage à Serigne Touba. Si ce n’est pas une belle envolée de Khassaide, c’est un plateau spécial Magal ou les préparatifs du grand Magal de Touba…

La quintessence de ce jour est de rendre grâce à Dieu “Quant au Bienfait qu’Allah m’a accordé, ma seule et souveraine gratitude ne le couvre plus. Je demande à celui qui en a les moyens de s’associer à moi dans l’action de Grâce que je rends à mon Seigneur [Magal], avait déclaré le Cheikh” Mais C’est Mouhamadou Fallilou Mbacké qui a donné au Magal sa dimension actuelle car il avait demandé aux fidèles de se rendre à Touba pour célébrer cet événement. Et depuis lors, la ville sainte reçoit des milliers de pèlerins chaque édition.

Touba est une localité qui a fait de l’hospitalité son drapeau et le bérndé sa devise. La jovialité de ses résidents imbibés aux enseignements et recommandations du Cheikh conformes à ceux du prophète Mouhamed Rassoul (Psl) tisse une cohésion sociale sans pareille. Le pèlerin est « roi ».

Des interminables files dans les mausolées des fils et petits fils de Khadimoul Rassoul et les marées humaines dans les rues, campent le décor de ce jour du Magal. Tous convergent vers la grande mosquée pour effectuer son Ziar ou admirer cette belle et brillante architecture aux marbres luisants: la grande Mosquée. Certains jeunes émus, balancent à tue-tete, Jeureujeufé Serigne Touba…

Cette année, le lourd bilan des accidents est le seul bémol (plus de 40 personnes ont péri dans les accidents de route) qui interpelle encore une fois les autorités et la responsabilité des conducteurs. En vue de maximiser la prudence, pour un retour sans accident.