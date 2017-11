Senego TV: Visite guidée de la Grande Mosquée de Touba

Visite guidée à la Grande mosquée de Touba. Un édifice dont la construction remonte en 1931 et l’inauguration, le 7 juin 1963, par Serigne Fallou Mbacké Ibn Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

Tout est parti de son exil au Gabon (prière en pleine mer) où Dieu lui a ordonné de construire une mosquée à Touba. Et Cheikh Mouhamdou Moustapha Mbacké Ibn fut le maître d’oeuvre (1927-1945). Ce premier Khalife s’est illustré dans la défense et la propagation de l’œuvre de Bamba. Et Serigne Fallou Mbacké de prendre le relais avant de procéder à son inauguration en 1963.

Ses frères, Cheikh Abdou Lahat Mbacké en 1968, Serigne Saliou Mbacké en 1989, et les petits du fondateur du mouridisme, Serigne Lamine Bara Mbacké et Cheikh Sidy Moctar Mbacké (l’actuel Khalife) ont aussi apporté leurs pierres à l’édifice.

Voici les péripéties d’un édifice qui fait la fierté du Sénégal voire de l’Afrique. Cette visite guidée vous permettra de découvrir une multitude de faits historiques dans lesquels vous trouverez aussi certainement votre bonheur…

Laissez-vous guider par les experts Djiby Ngom (Bour Guéwel) et Mansour Niang…