Très connus à travers le petit écran, ces pionniers du théâtre sénégalais comme d’habitude, ont passé le Magal de Touba ensemble.

Modou Péne, Démby Fall et Maodo Diagne se sont montrés très peinés par les nombreux accidents mortels qui ont émaillé cet événement. Chacun a selon lui, donné les causes et recommandé des solutions…