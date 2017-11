Message de félicitations du président Idrissa Seck aux Lions

Le président du parti Rewmi et non moins président du Conseil départemental de Thiès, a salué vendredi la qualification des Lions du Sénégal à la Coupe du Monde Russie 2018. Dans le message, Idrissa Seck adresse aussi ses félicitations à Aliou Cissé…

« Chers Lions,

Vous venez de vous qualifier d’une belle manière a la Coupe du Monde de football. Au nom du Parti Réwmi et à mon nom propre je vous adresse mes plus vives félicitations. J’adresse ces mêmes félicitations à l’entraîneur, au staff technique, au Douzième Gaïndé et à tout le peuple sénégalais.

Nos prières vous accompagnent pour un parcours parsemé de victoires en Russie ».