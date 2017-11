Magal 2017 : Dr Rose Wardini a encore fait du social

Comme elle le fait à l’occasion de chaque Magal et des autres cérémonies religieuses, Dr Rose Wardini présidente de Médisol-International et du Mouvement Citoyen pour le Développement du Sénégal (MCDS) s’est encore illustrée. Elle a drainé du monde a Mbacké dans la demeure de sa mère Soukeyna Guèye pour la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba.

Pendant trois (3) jours, la maison et les alentours ont vibré au rythme du Coran, des khassaïdes et des « berdels ». En plus des consultations et don de médicament gratuit a la population, Dr Rose Wardini a aussi durant ces jours bénis honoré les enfants en offrant des fournitures d’école et des cadeaux aux élèves les plus méritants ceci dans le but de les féliciter et les encourager à redoubler d’effort.

Interrogée sur la journée, elle réitère sa foi en tant que petite fille de Cheikh Ahmadou Bamba : « je suis la petite fille de Serigne Touba de par ma mère et par conséquence je me trouve dans l’obligation de continuer les obligations et souhaits de Cheikh Ahmadou Bamba comme l’a toujours fait ma mère quand elle était en vie. Commémorer son départ en exil par des khassaides, des récitals de coran ainsi que le partage et la solidarité »

Par ailleurs, elle exhorte le Président de la République a prêté oreille attentive à la population pour assouvir leurs souffrances. « J’étais et je suis toujours dans l’humanitaire et la politique de développement je me lasserai jamais de venir en aide aux populations les plus démunies avec ou sans l’appui des autorités. »

Pour terminer elle remercie tous ceux qui ont fait le déplacement pour effectuer le magal dans la demeure de ses parents.