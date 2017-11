Les Lions du Sénégal , qualifiés à la Coupe du monde Russie 2018, reviennent demain samedi à Dakar à 16 heures. L’annonce est du ministre des Sports.

L’Equipe du Sénégal a validé vendredi son ticket pour Russie 2018 devant l’Afrique du Sud (0-2).

L’avion a quitté Paris et a posé les Lions à Polokwane (Afrique du Sud). Et il les acheminera tous, joueurs et délégation à Dakar, demain à 16 heures…