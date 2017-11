Foot – West Ham: L’entraîneur de Cheikhou Kouyaté et Diafra Sakho quitte le club

Slaven Bilic n’est plus l’entraîneur de Cheikhou Kouyaté et de Diafra Sakho. Le club de West Ham vient de l’annoncer sur son compte twitter, ainsi que tout le staff qui l’accompagnait (Nikola Jurcevic, Edin Terzic, Julian Dicks et Miljenko Rak).

The Chairmen and board of West Ham United would like to place on record their thanks and gratitude to Slaven Bilic and his team.https://t.co/rg0Jvoh9Tf

— West Ham United (@WestHamUtd) 6 novembre 2017