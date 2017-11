Argentine – Lionel Messi: « Je n’ai jamais placé ou exclu un joueur de la sélection »

Présent avec la sélection, Lionel Messi est revenu pour TYC Sports sur la polémique naissante autour de l’Albiceleste, selon laquelle certains joueurs seraient convoqués sur ses directives.

Alors qu’on lui a déjà prêté une influence au Barça concernant le recrutement, La Pulga a décidé de remettre les points sur les « i ».

« J’en rigole car ce qui se dit, ce sont des foutaises. » avance t-il. « On parle ici de Mascherano, de Di María, de Biglia, des modèles dans le monde. Qu’on dise qu’ils jouent car ils sont mes amis est un manque de respect envers eux et moi. Je n’ai jamais placé ou exclu un joueur de la sélection. Ce n’est pas ma façon d’être, je suis ici pour apporter quelque chose et c’est tout. »

L’Argentin a également avoué qu’il préférait éviter l’Espagne en phase de groupes du Mondial 2018, en Russie. Pour se qualifier, la sélection argentine avait déjà connu quelques difficultés.