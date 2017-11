Afrique du Sud / Sénégal: Un joueur décline l’appel de Baxter

Convoqué par le coach Baxter pour participer à la double confrontation contre le Sénégal, Le milieu de terrain sud africain Thulani Serero, a purement et simplement décliné l’appel du coach des Bafana Bafana.

L’entraîneur de l’ Afrique du Sud, Baxter, a confirmé la nouvelle lors d’une conférence de presse de ce mardi.

« Thulani a fait savoir qu’il ne serait pas intéressant d’être convoqué et de ne pas jouer la rencontre (de rester sur le banc) », a déclaré Baxter aux médias.

« Parce que c’est une équipe nationale et non une équipe de club qu’on ne peut pas garantir des places. Nous lui avons demandé de le confirmer par écrit afin que nous sachions. C’est dommage pour ses coéquipiers qui travaillent très dur pour battre le Sénégal. Nous n’avons pas besoin de distractions en ce moment. Serero a clairement indiqué qu’il ne serait pas là et maintenant son avenir en sélection, vous pouvez le deviner. » ajoute le sélectionneur.

Thulani Serero avait marqué le but de la victoire lors de la première rencontre entachée par des erreurs d’arbitrage