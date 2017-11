Mondial 2018 – Le Sénégal qualifié: Russie, nous voilà !

Чемпионат мира 2018 года – Сенегал: Россия, вот и мы!*

Une fois n’est pas coutxxume, le titre de Senego est en russe pour rendre hommage aux Lions suite à leur qualification devant l’Afrique du Sud ce vendredi dans son antre de Polokwane Stadium sur le score sans appel de deux (2) buts à rien.

Pour quelqu’un qui était en convalescence, Sadio Mané a enrhumé tout le monde, à commencer par Jurgen Klopp, son coach à Liverpool. Insaisissable dès l’entame de la rencontre, il se défait du milieu sud africain et met Diafara Sakho sur orbite avec un amour de passe qui prend à contre pied toute la défense. L’ancien goleador de Génération Foot n’avait plus qu’à ouvrir le pied droit et ajuster le portier masqué (1-0, 12′).

L’Afrique va à l’abordage après le coup de massue porté par Diafara Sakho et se créé au moins deux (2) occasions franches d’égaliser et de prendre l’avantage, notamment le coup de boule sur la transversale de Khadim Ndiaye.

Mais au coeur du temps fort de l’Afrique du Sud que le Sénégal place un contre meurtier avec à la baguette Diafara Sakho qui centre pour Sadio Mané qui surprend le défenseur sud africain. Malheureusement pour ce dernier, il marque contre son camp sur le tacle mal maîtrisé (38′).

L’entame de la seconde période est la copie conforme de la première d’autan que le pays, avec un handicap de deux (2) buts se rue à l’assaut. Mais c’était sans compter avec la présence de Khadim Ndiaye qui annihile toutes attaques sud africaines.

Sadio Mané parvient aussi à se défaire du marquage de ses gardes pour adresser des centres à ses pointes Diafara Sakho (remplacé par Moussa Konaté 78′) et Mbaye Niang (par Saliou Ciss 90′), mais sans succès.

Moussa Konaté va s’illustre avec un coup franc assez bien placé qui frôle le montant.

Le Sénégal tiendra le résultat jusqu’au bout, malgré la non participation de Diao Baldé Keïta qui, pourtant montait en puissance depuis son retour du match contre le Cap- Vert. Le Sénégal a pris l’ascendant avec une première victoire officielle contre son adversaire du jour.

*Le titre: Mondial 2018 – Le Sénégal qualifié: Russie, nous voilà!