Le mouvement « Xam sa bopou, les independants » dont le président n’est personne d’autre qu’Elhadji Falilou Mbacke petit fils de Serigne Modou Awa Balla Mbacké ne tolère pas les attaques dirigées contre les chefs religieux. Crée depuis deux ans, ce mouvement à vocation sociale, par la voix de son président estime ne plus se taire car trop c’est trop pour ses membres.

« Aujourd’hui, la remarque est générale, les attaques envers les chefs religieux sont nombreuse et émanent souvent de personnalité politiques qui ne font que suivre leurs propres intérêts. Certain propos sont ignobles et irrespectueux surtout venant d’un talibé mouride comme Bamba Fall. Nous tenons juste à rappeler à ce monsieur et à ses acolytes que nulle ne peut être Serigne Touba. Personne n’est Mame Dabakh. Le Sénégal ne trouvera pas un nouveau Serigne Fallou ou Serigne Saliou. Nous lui rappelons juste que les politiciens qui ont vécu avec ces hommes de Dieu savaient les respecter« , s’insurge Elhadji Falilou Mbacke qui fustige avec la dernière énergie la sortie de Bamba Fall qui faisait une corrélation avec la détention de Khalifa Sall. « Aujourd’hui, nous avons des gens comme Mr Fall qui ne reconnaissent pas le pouvoir des hommes religieux, que quand ils sont dans des problèmes. Du temps de ceux qu’ils à cité, les politiciens prenaient et appliquer à la lettre les recommandations venant des chefs religieux et il est grand temps que nous prenons nos responsabilités car des personnes qui n’ont rien fait pour les foyer religieux doivent se taire et éviter de parler de ces derniers« , renchérit le mouvement « Xam sa bopou, les indépendants ».