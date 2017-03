Woz Kaly « Le continent a besoin de tous les bras de ses enfants »

Dans une interview accordée à Music In Africa, le chanteur sénégalais Woz Kaly est largement revenu sur son parcours. Il est né à Dakar, mais ses parents viennent de la Casamance (Sud) et de la région du fleuve (Nord), deux des régions les plus riches du Sénégal culturellement parlant.

Cette double origine fait de lui respectivement un pur Walo-Walo et un authentique mankagne. Ses textes et sa musique reflètent d’ailleurs la richesse de son métissage.

Le musicien a donné son avis sur la situation politique du Sénégal et l’engagement de ses textes du temps de Wade « Comme j’ai l’habitude de le dire je suis sénégalais et à ce titre je suis fier de venir d’un pays libre et démocratique. C’est une grande chance. Sauf qu’ il faut être vigilant pour préserver cette démocratie et cette liberté parcequ’elles sont fragiles. Oui, il faut être vigilant et alerte pour préserver notre pays et l’Afrique des dérives de certains dirigeants politiques. »

Concernant un éventuel engagement politique comme Youssou Ndour ou se limiter à éveiller les consciences, Woz répondra « Éveiller les consciences va bien à l’artiste. Évidemment cela peut aller jusqu’à l’engagement politique comme Youssou N’Dour et je salue son initiative. Peu importe la station où vous vous trouvez et ce que vous faites, l’essentiel c’est d’être utile à son pays et à l’Afrique. Le continent a besoin de tous les bras de ses enfants, » déclare-t-il.