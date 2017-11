Wari traduit Millicom devant la Cour Internationale d’arbitrage

Le groupe Wari a annoncé avoir porté l’affaire Tigo devant la Cour internationale d’arbitrage de Paris. Un contentieux qui porte sur la cession de l’opérateur téléphonique Tigo, filiale du groupe luxembourgeois des télécommunications.

« Wari annonce avoir déposé deux demandes auprès de la Cour internationale d’arbitrage contre le groupe Millicom et contre les sociétés de Xavier Niel et Hassanein Hiridjee », annonce le site Internet de l’hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, citant l’agence de communication du groupe sénégalais.

Selon cette source, Wari a annoncé avoir déposé « le 3 novembre deux demandes d’arbitrage auprès de la Cour internationale de la Chambre de commerce internationale de Paris, dans le cadre de l’affaire qui l’oppose à l’opérateur luxembourgeois Millicom ».

Si « l’objet, l’intitulé et le contenu précis » des recours déposés ne sont pas préposés, il est signalé que l’un concerne le groupe Millicom, tandis que le second vise NJJ Capital, la société de Xavier Niel, et Sofima Ltee, d’Hassanein Hiridjee apprend l’Aps.

Le groupe Wari, de son côté, dénonçait une rupture unilatérale de contrat, ajoutant dit rejeter « catégoriquement » la décision de Millicom de ne plus lui céder sa filiale Tigo, du moment qu’il avait respecté « tous ses engagements » dans le cadre de l’acquisition du deuxième opérateur de téléphonie sénégalais.