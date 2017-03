Vidéo – Touba : Mor Seck invite les populations à s’inscrire sur les listes électorales

Les partisans de Mor Seck ont frappé un grand coup durant le passage de la commission d’inscription itinérante dans leurs différentes bases politiques de la ville sainte de Touba .Autant que faire se peut , ces inconditionnels de l’ancien directeur de l’Agence nationale de maison de l’outil (Anamo) , ont réussi à faire inscrire sur listes électorales plus d’un millier de citoyens ,non sans compter les efforts « incommensurable » fournis au cours des audiences foraines , si on en croit ses proches.