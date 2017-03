Vidéo – Découvrez Teera Tannor, la fille qui suit les pas de Akon aux Usa – Regardez !

Teera Tannor est une chanteuse / compositrice sénégalaise-américaine de Houston, TX. Elle est née et a grandi au Sénégal avec une mère américaine et un père sénégalais. Elle a passé du temps à voyager dans différents pays après avoir passé la majeure partie de son enfance au Sénégal avant de se déplacer en permanence aux États-Unis.



Teera par Chaud360

Depuis quelques années, Teera travaille avec des producteurs aux États-Unis et d’outre-mer tels que Jaybeats à Houston, DJ Emixam à Dakar et plus récemment Jaymdel Sims également à Dakar.

Bien que son genre musical est principalement pop et R & B, sa musique étant un reflet de son contexte culturel diversifié, les liens dans les rythmes sénégalais traditionnels et les sons avec la pop occidentale.

Elle intègre également son dialecte indigène, Wolof dans beaucoup de ses chansons pour souligner l’aspect multiculturel de son style musical.