Vidéo: Le bijou de Neymar contre l’Uruguay

Le Brésil a conforté sa domination hier en Amérique du Sud face à l’Uruguay en remportant le match par quatre buts à un. A part le triplé de Paulinho, c’est le but de Neymar qui a attiré l’attention. Un bijou somptueux.



