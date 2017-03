Vidéo – Basket : Dame Diouf, « il n’y avait pas de star sur le terrain, la seule star, c’était le Sénégal »

« Les jeunes ont fait preuve de solidarité, de volonté et d’abnégation. On savait que ce sera un match très défensif et on a formé une très bonne défense aujourd’hui. Il n’y avait pas de star et la seule star, c’était l’équipe du Sénégal et sur le terrain cela a payé. Le basket est une gestion de personnel qui demande beaucoup de rigueur parce que l’erreur n’est pas permise », a indiqué l’entraîneur Dame Diouf, hier, au sortir de la victoire contre le Cap Vert (76-66).

Pour le jeune technicien des Lions, la grande différence dans « c’est d’avoir eu un renfort des joueurs d’expérience dans cette seconde phase du Tournoi Zone 2 ». Dame Diouf a précisé que ces deux dernières victoires en autant de sorties des Lions est une victoire collective.

Avec ses deux victoires contre la Guinée, le vendredi dernier et le Cap Vert, hier, les Lions ont décroché la qualification pour l’Afrobasket-2017. Ce soir, ils seront face aux aigles du Mali pour tenter de décrocher la première place dans ce tournoi.