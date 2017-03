Les témoignages sur Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum continuent de plus belle. Sur le plateau de la 22 stv, Ahmed Khalifa Niass s’est confié à ce sujet. »Il n’a pas voulu été spectateur en politique mais acteur. En 1955, il a crée son parti politique. Il a gagné les élections devant Senghor, mais les résultats ont été truqués et il y’a eu fraude. Senghor et Mamadou Dia ont alors pris le pouvoir et Serigne Cheikh a été emprisonné.

Ahmed Khalifa Niass Fait Un…

khalifchei par senredacbuzz