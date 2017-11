Vidéo-Afd Sud/Sénégal: Blessé au visage, le gardien des Bafana Bafana porte un masque

Rien ne semble arrêter le gardien Sud Africain. Itumeleng Khune est vraiment décidé à barrer la route à la bande de Keita Baldé, Sadio Mané et compagnie. Blessé au visage lors d’un match avec son club Kaizer Chiefs contre Chippa United le week-end dernier, l’expérimenté portier va porter un masque facial pour affronter les Lions ce vendredi à Polokwane.

@IIKHUNE_32_16 says thank you for the well wishes & urges you to get your tickets & #ComeShowYourLove for @BafanaBafana . @CastleLagerSA @flysaa @nikefootballza pic.twitter.com/c5wgNOXlBF

— SAFA.net (@SAFA_net) 9 novembre 2017