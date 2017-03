Urgent: Le Ministre de la Justice Me Sidiki Kaba victime d’un accident de la route, son chauffeur a le bras et la jambe cassés

Le Garde des Sceaux et Ministre de la Justice Me Sidiki Kaba vient d’être victime d’un accident sur la route de Tambacounda aux environs de 14 heures entre Missirah et Koungueul.

Le choc s’est produit à l’entrée de Koungheul. Le ministre s’en est sorti avec bobos à la jambe gauche alors que son chauffeur a eu une double fracture (bras gauche et jambe gauche). Admis au Centre hospitalier régional de Tambacounda pour les premiers soins, ils ont été évacués sur Dakar à bord d’un avion affrété par le président de la République.

« J’ai échangé par téléphone avec le Garde des Sceaux. Dieu merci, il va très bien. Il a juste quelques bobos à la jambe gauche. C’est le chaffeur qui est un peu fatigué car il a été même coincé et s’en est sorti avec des fractures. Actuellement, tous les deux sont en train d’être évacués sur Dakar sur instruction du Premier ministre et du président de la République à bord d’un avion », a expliqué son attaché de cabinet du ministre Mouhamed Mounir Tandjigora.