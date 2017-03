Une campagne massive de vaccination contre la polio en Afrique

« Plus de 190.000 vaccinateurs dans 13 pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale vont vacciner plus de 116 millions d’enfants la semaine prochaine pour faire disparaître le dernier bastion de la poliomyélite sur ce continent », a annoncé vendredi l’OMS dans un communiqué.

« Tous les enfants de moins de 5 ans dans les 13 pays – Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sierra Leone et Tchad – seront simultanément vaccinés dans le cadre d’un effort coordonné », est-il inscrit.

Ce programme, « l’un des plus grands jamais réalisés en Afrique », est financé par un large groupe de donateurs internationaux (UNICEF, Rotary International, la fondation Bill and Melinda Gates,…) mais aussi par les gouvernements locaux, ainsi que par le Japon.

« Il y a 20 ans, Nelson Mandela a lancé la campagne panafricaine +Bouter la polio hors d’Afrique+ », a rappelé le Dr Matshidiso Moeti, Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique: « À cette époque, la poliomyélite était endémique dans chaque pays du continent et, chaque année, cette terrible maladie paralysait plus de 75.000 enfants pour tout le reste de leur vie. »

En 2017, l’OMS a recensé 4 cas (2 au Pakistan et 2 en Afghanistan), 37 en 2016. Trois d’entre eux ont été déclarés dans le nord-est du Nigeria, pour la première fois sur le continent africain depuis plus de deux ans.

La région, dévastée par le conflit qui oppose le groupe jihadiste Boko Haram à l’armée nigériane, est encore difficilement accessible aux humanitaires. Certaines zones leur sont totalement hors d’accès.

Toutefois, Rod Curtis, coordinateur UNICEF pour le Nigeria, espère que d’ici la fin de 2017, « tous les enfants de cette région pourront être immunisés ».

« L’inaccessibilité des zones n’est pas fixe, elle dépend des variations des combats. Dès qu’un territoire est accessible, on envoie des équipes de vaccination en urgence », explique M. Curtis.

Cette campagne s’ajoute à une autre qui sera lancée fin avril « tous les pays de la région du lac Tchad ».

« Il est important de multiplier les vaccinations, et surtout de les coordonner pour être sur que le virus n’est nulle part où se cacher », poursuit le représentant de l’UNICEF.

La campagne sanitaire pour éradiquer la polio a débuté au Nigeria en 1998.

La découverte de trois nouveaux cas en aout dernier fut un revers sérieux pour ce pays qui espérait avoir éradiqué le virus. En septembre 2015, l’OMS avait retiré le Nigeria de la liste des pays où cette maladie est encore endémique. En plus du Nigeria, l’Afghanistan et le Pakistan figurent sur cette liste.