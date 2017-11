Touba: Abdoulaye Wade annonce sa retraite

L’ancien chef de d’Etat, Me Abdoulaye Wade, a annoncé la fin de sa carrière politique lors de sa visite à Touba, ce jeudi. Le « Pape du Sopi » qui semble être conscient de son âge avancé, demande à son successeur de poursuivre son oeuvre.

« Aujourd’hui, je ne suis plus président de la République et je ne le serai plus. Donc, je suis en fin de carrière », a déclaré l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade, lors de sa rencontre avec Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké.

Selon le journal VoxPop, le secrétaire général du Pds n’a pas manqué de lister ses souhaits: « Je souhaite à mon successeur de poursuivre l’oeuvre que j’ai entamée, et de faire mieux que moi. Après lui, je souhaite que quelqu’un de notre famille prenne le pouvoir et fasse encore mieux que lui. Donc, je prie pour le Sénégal, je prie pour le développement du Sénégal« .