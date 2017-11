Thiès – Le matériel de Yavuz Selim saisi

Le matériel de l’établissement Yavuz Selim de Thiès a été saisi par un huissier de la justice. Selon le journal l’As, cela fait suite à une action judiciaire enclenchée par le collectif des parents d’élèves.

Ces parents d’élèves exigent le remboursement des frais d’inscription et de scolarité de leurs enfants estimés à 43 millions FCfa. Sur place, le huissier n’a pu saisir que des tables-bancs, et des tableaux, les mobiliers et les climatiseurs ont été emportés avant son arrivée.

D’ailleurs, selon des sources, une plainte sera déposée incessamment auprès du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Thiès avec ampliation à l’Ambassade de Turquie au Sénégal.