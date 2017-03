Tecno Mobile lance un nouveau joyau impressionnant : Camon CX

Tecno vous fait vivre les merveilles du mobile. Le prochain smartphone de Camon presque disponible le confirme pleinement. Ce Camon vient avec des capteurs de caméra ultra-Pixel et ultra fine pour prendre le dessus sur l’iPhone 7. Pour vous faire découvrir ce joyau, une cérémonie de Pré-lancement est prévue à Nairobi le 23 et à Dakar le 25 du mois de mars.

Nous avons été impressionnés par la première itération de la série Camon, Camon C8. C’était un téléphone beaucoup aimé pour sa caméra superlative qui a été dite meilleure que la caméra IPhone 7. L’année dernière ils ont soulevé la barre dans la caméra de smartphone en produisant le premier téléphone de 13MP avant et arrière de caméra, en Afrique. Ils l’appelaient Camon C9. La caméra du téléphone a surpassé nos attentes, surtout l’automatisme et dans un environnement mal éclairé battant la plupart des caméras haut de gamme.

Alors, si le Camon C8 et C9 étaient si bons, imaginez le prochain Camon ! D’après les photos filtrées que nous avons reçues de l’initié de Tecno, le prochain smartphone Camon se lancera bientôt avec une grande caméra ultra-pixel de 16 MP. Préparez-vous à être émerveillé de ce que Tecno apporte à la table cette fois-ci. Ça va être un coup. A vous de découvrir…

La première image filtrée-Capteur de caméra à ultra-pixel

À partir de l’image filtrée, on pouvait voir que la caméra a un très grand capteur tout comme celui qu’on a vu récemment sur l’iPhone 7. À l’heure actuelle, l’IPhone 7 est l’une des meilleures caméras basse lumière sur un appareil mobile, pourrait-il signifier que Tecno veut détrôner l’iPhone 7 en mettant en œuvre une meilleure caméra sur le prochain smartphone Camon? Je vais vous laisser juger vous-même pendant que nous attendons le lancement officiel, mais je prévois deux éléphants sur le point de slug it out

Pour être sûr que l’image fuite n’était pas celle d’un iPhone 7, j’ai vérifié double avec l’iPhone 7, ma recherche a prouvé qu’elles sont similaires, mais encore différentes. L’image filtrée a en fait un design plus poli avec des bords incurvés sans couture. Des réflexions à ce sujet…

La seconde fuite Image-caméra frontale centralisée avec double flash LED.

C’est l’écran avant du smartphone à venir. Il a une caméra frontale centralisée comme celle sur Camon C9, mais nous n’avons pas été en mesure de déterminer le nombre de mégapixels. Vous tous, pouvez commencer à deviner ce que la caméra frontale sera.

Double flash avant !!!

Ce sera une belle innovation et nous sommes excités à ce sujet. Donc, si cette image fuite, c’est que quelque chose se passe. Avec le smartphone qui va venir, c’est fini les selfies avec une faible lumière.

Je suis sûr que je serai juste quand je dis que nous ne pouvons pas attendre pour le dévoilement du successeur de Camon C9!

Troisième image filtrée – Ultra slim design, Slim comme magazine

Nous aimons tous les smartphones minces et légers, ils sont beaux et faciles à tenir en transit. De ma petite recherche, le Phantom 6 prend la couronne comme le plus mince téléphone caméra arrière double mesurant environ 6,15 mm d’épaisseur. Mais tout semble que le titre ne sera pas pour longtemps car la troisième image filtrée montre un dispositif très mince à côté d’un magazine.

On dirait qu’il y aura une bataille entre « skinny gal et lepa » !!! Lol

Bien que ce n’est pas tant connu sur les autres spécifications de l’appareil à venir, cette fois-ci, il est sûr de supposer qu’il viendra au moins avec 3 Go de RAM, Android Nougat 7.0 et impressionnante faible lumière selfie caméra. Alors les gars, le compte à rebours commence!