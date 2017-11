Serigne Touba – Les dimensions de la non-violence d’essence divine

« Un jour, bien avant sa déportation, devant les membres de sa famille inquiète de ses

relations avec les autorités coloniales, Ahmadou Bamba posa les questions suivantes :

– Où est Ma Ba Diakhou BA ? tué à Somb!

– Où est Ahmadou Cheikhou le Lam-Toro ? tué à Samba-Sâdio!

– Où est Mamadou Lamine ? tué à Lamen-kotto!

– Où est Lat-Dior Ngoné Latyr ? tué à Dekhlé!

– Où est Samba Laobé Khourédia MBODJ ? tué à Tivaouane!

– Où est Alboury NDIAYE ? parti en exil! »

Cette édifiante et terrible conversation démontre, à souhait, que pour Cheikh Ahamdou Bamba, toute tentative militaire d’entraver l’expansion française dans le pays, à l’époque, était vouée à l’échec ; car l’envahisseur disposait d’un armement hautement perfectionné, vainement comparable à la vétusté des moyens de défense dont disposait le peuple envahi.

La non-violence de Cheikh Ahmadou Bamba se décline dans tous les aspects de sa vie. Sa vie seule suffirait à éclairer sur les dimensions de la non-violence d’essence divine. Car Cheikh Ahmadou Bamba vivait pour Dieu, et ceci dès sa plus tendre enfance. Sa vie pourrait servir, à elle seule, de base d’enseignement et d’éducation à une véritable culture de paix.

Cheikh Ahamdou Bamba a subi l’injustice, mais il n’a jamais appelé à la vengeance. Au contraire, il a pardonné, et mieux, il a prié pour ceux qui lui voulaient du mal. Et tout ceci dans un contexte historico- social de dénégation de tout droit aux indigènes des sociétés colonisées, dans la période charnière qui marquait la fin du 19e siècle et l’entrée dans le 20e siècle.

La non-violence de Cheikh Ahmadou Bamba est d’essence divine et son action prophétique est fondée sur une authentique culture de paix. Il ne s’agit pas de faire une biographie ni une historiographie de la vie du Saint Homme, mais de comprendre et de faire comprendre sa vie et son oeuvre entièrement fondées sur un idéal qui est la quête permanente de Dieu avec un engagement conscient et responsable dans la société au service de l’Homme.

Notre monde a plus que jamais besoin d’exemples d’êtres qui ont montré la voie de la paix par la non-violence, et qui se sont illustrés par les remèdes qu’ils ont apportés aux maux de la société. Cheikh Ahmadou Bamba est de ceux-là, et il a su relever, par des moyens pacifiques, le défi de la violence extrême qui lui était opposée, et ceci dans un contexte autrement plus négateur des droits humains.

Une culture de paix au service de l’humanité.

L’action du Mouride est vertébrée par la Khidma, qui est un service rendu aux humains pour l’Amour de Dieu. Le fait de se mettre au service des autres pour plaire à Dieu annihile toute velléité de volonté de puissance ou de concurrence, caractéristiques essentielles des sociétés humaines. Le Mouride éduqué par le Cheikh est un homme de paix, qui ne cherche que l’agrément de Dieu en se mettant au service de son prochain.

C’est cet homme préparé, ayant intégré une véritable culture de la paix, qui va habiter les cités édifiées par le Cheikh pour la seule gloire de Dieu. Non seulement nous devons trôner la non-violence mais devons aussi avoir une stratégie pour l’inculquer aux jeunes. Le document existe, les stratégies sont dans les écrits du Cheikh.

Ce document est plus politique que religieux, nous devons nous en approprier pour le bien de tous les Sénégalais. De plus c’est le contexte qui nous l’impose. C’est juste une question de choix et comme le choix ne consiste pas à préférer une chose parmi une multitude mais il consiste plus à se déterminer par rapport à ces choses qui s’excluent mutuellement et où l’une entraîne la disparition de l’autre, comme la paix face à la violence, ou l’amour face à la haine.

Allah est Allah, Bamba est Bamba, mais ils sont amis!

Par cet écrit (KHATIMATOU MOUNAJATI), Dieu le Très Haut et Exalté m’a choisi comme son

Serviteur et Compagnon

Et Ami en Apparence et en Secret Et son Voisin et Serviteur du Prophète de Dieu…

« J’ai été avantagé par Lui, par les paradis

Il a effacé la Mort à laquelle les âmes n’ont pu échapper

Et aux autres, Il l’a réservée avec soulagement

Vers les autres la mort a été dirigée

Les âmes se dirigent différemment vers Dieu

Les Prémices de la mort s’éloignent de moi

J’ai élevé ma voix pour la survie

Et la mort de ceux qui m’ont fait endurer

M’a évité la mort

La pérennité de Dieu éloigne de la mort

Dieu m’a gardé pour LUI même

Dieu m’a sauvé de la mort éternelle

Par ma survie, satisfait AHMAD

Il m’a avantagé sans me porter préjudice et sans

Me faire du mal car mon âme lui appartient

Il n’y a pas de doute que je suis le croyant en Dieu

En son Livre et en son Prophète

L’Honnête m’a donné la Souveraineté et de l’honnête (ange Gabriel)

M’est venu le Livre Eternel, l’assurance

Le couronnement de ma prière fervente par cette écriture

Par cet écrit, Dieu le Très Haut et Exalté

M’a choisi comme son Serviteur et Compagnon

Et Ami en Apparence et en Secret

Et son Voisin et Serviteur du Prophète de Dieu

Que la prière et la paix soient sur lui

Dieu est Témoin de ce que nous disons

Dieu le Très Haut est mon témoin

De l’allégeance des trente trois

Et les consciences, je prends pour témoin

L’Ange Suprême. Mais Dieu témoigne

De ce qui est descendu sur toi, la salutation

Bénie et agréable venant de Dieu

Dieu a témoigné qu’il n’y a de divinité que Lui

Et avec Lui, les anges et les initiés

Lui seul veillant au maintient de la justice, il n’y a en vérité

Dieu le Très Haut et Exalté a écrit que l’auteur

De ces mots séjournera aux cotés de Dieu ici-bas

En lui repoussant le mal et en lui offrant du bien

Quatre cents ans après cette écriture authentifiée

Par la Vérité évidente

Dieu témoigne de ce que nous disons. »

Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul

Allah a dit : Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se

conformant à la Loi révélée et suivant la religion d’Abraham, homme de droiture ? Et Allah

avait pris Abraham pour ami privilégié. S4V125 (Les familles)

Même s’il est VRAI que : « Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste

par lui-même “al-Qayyum”. Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent. A lui appartient tout

ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ?

Il connaît leur passé et leur futur. Et, de Sa science, ils n’embrassent que ce qu’Il veut. Son

Trône “Kursiy” déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est

le Très Haut, le Très Grand. . » (S2V55), Cheikh Ahmadou Bamba Demeure le compagnon,

l’ami et le voisin de DIEU. Il a dit un jour deja son fils Cheikh Mouhamadou Bachir :

« [Au cours de cet exil] ma connaissance gnostique s’est accrue, mon arrivée à DIEU (wusûl)

s’est confirmée, ma certitude a atteint de nouveaux degrés et j’ai obtenu des Grâces Infinies ».

Dieuredieuf Borom Touba

Modou FALL

Degg moo woor