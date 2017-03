Serigne Mansour pêche dans les eaux de Moustapha Niass

En prélude aux prochaines Législatives, le premier serviteur du Rassemblement pour le peuple (Rp) a enrôlé, ce dimanche à Kaolack, le responsable départemental de l’Alliance pour le progrès (Afp), Sayodo Bakhoum.

En effet, M. Bakhoum, lieutenant du président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niass, dans le département, a posé ses baluchons en compagnie de 13 autres responsables au Rassemblement pour le peuple (RP) présidé par Serigne Mansour Niasse.

Les nouveaux adhérents ont été accueillis dans une ambiance de Kermesse dansla salle du Conseil départemental de Kaolack pleine à craquer. Une occasion pour M. Bakhoum de souligner que les 13 responsables des 13 communes du département de Kaolack sont venus avec l’ensemble de leurs militants adhérer au Rp (Conseillers et responsables communaux, départementaux, adjoints aux maires etc.). Ils sont plus de 200 militants à avoir fait le déplacement à Kaolack.

Après avoir exprimé sa satisfaction, le Premier serviteur, Serigne Mansour Niasse, a souhaité la bienvenue à ses nouveaux militants.

Toutefois, les militants tous en chœur, ont exigé que Mansour Niasse soit la tête de liste de Benno Bokk Yakaar (Bby), pour les prochaines Législatives de 2017.