Serigne Abdoulahad Mbacké Ndoulo: « Macky Sall va perdre Touba… »

« Macky Sall va perdre Touba ». C’est du moins la conviction du responsable Apr, Serigne Abdoulahad Mbacké Ndoulo.

Le marabout minimise les représentants de Benno à Touba la ville Sainte. A l’en croire, ces derniers ne sont pas à la hauteur pour faire gagner et aux Législatives et à la Présidentielle le président Sall.

Le marabout Apériste est formel. « Macky Sall risque une cuisante défaite dans la cité religieuse lors des Législatives », prédit-il dans la Tribune. Qualifiant « d’affairistes qui ne servent pas le président » les membres de Bennoo, Serigne Abdoulahad Mbacké-Ndoulo de souligner que « le chef de l’Etat doit compter sur des responsables politiques qui mouillent le maillot ».

En attendant de parer au plus pressé, « l’opposition est en train de gagner du terrain dans cette partie du Baol à cause de l’inertie des responsables de l’Apr et de Benno. Si la dynamique n’est pas inversée d’ici les élections, avance le Mbacké-Mbacké, ce sera zéro député pour Macky à Touba et environnant« .