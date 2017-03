Senego TV-El Hadji Diouf: »la Chambre d’accusation a violé la loi, Khalifa Sall, Bamba Fall et cie doivent rentrer chez eux »

Me El Hadji Diouf n’a pas fait dans la dentelle pour défendre ses clients et accuse Ousmane Tanor Dieng et consorts d’ingrats car ils ont été nourris par Kahlifa Sall sur ce qu’on lui reproche. C’est le même cas pour Bamba Fall et ses partisans qui doivent rentrer chez eux selon l’avocat d’autant que la Chambre d’Accusation a violé la loi.