El Hadj Diouf propose au président Macky Sall que le mardi 14 novembre, jour du match retour Sénégal-Afrique du Sud, soit une journée chômée et payée.

Et quid des 30 milliards perdus ce jour-là? Et Dioufy de couper net au micro de la Rfm: « Ce n’est pas grave…Le président m’écoute et il le fera »

Ce vendredi, les Lions se sont qualifiés à la prochaine coupe du Monde après avoir disposé de l’Afrique du Sud par 2-0.