Semaine régionale de la jeunesse: Deux responsables de l’Apr choisis comme parrains à Kaffrine

La semaine régionale de la jeunesse a été ouverte ce dimanche à Kaffrine où le comité d’organisation, présidé par le Gouverneur, a porté son choix sur deux fils du terroir, Abdoulaye Seydou Sow, conseiller technique au Palais présidentiel, et Mme Socé Diop Dionne, directrice de l’Agence nationale de la construction des bâtiments et édifices publics (Acbep), comme parrains de l’événement.

Mme Socé Diop Dionne, directrice de l’Acbep a exprimé toute sa gratitude pour le choix porté sur sa modeste personne comme marraine de l’édition 2017. Mettant l’accent sur le thème choisi par le ministère, « La citoyenneté des jeunes et un Sénégal émergent », elle a d’emblée défini les concepts de citoyenneté, du Pse et de l’émergence, non sans exhorter les populations de Kaffrine à prendre exemple sur les parrains pour servir la Nation.

La transformation structurelle de l’économie et la croissance, la promotion du capital humain, la protection sociale et le développement durable constituent aussi quelques temps forts de son intervention.

« La contribution des jeunes à l’atteinte des objectifs du pilier N°1 du Pse peut avoir une valeur ajoutée considérable dans l’émergence du Sénégal », soutiendra Mme Dionne.

Abdoulaye Sow, l’autre parrain d’inviter Mme Socé Diop, « très éloquente dans son speech, à travailler la main dans la main pour l’émergence de la région de Kaffrine ». Il a au passage interpellé le Gouverneur sur les promesses du chef de l’Etat, lors du conseil des ministres décentralisé. Une requête bien enregistrée par l’exécutif régional.

Auparavant, Baye Ndiogou, secrétaire général du conseil de la Jeunesse local, a indiqué que « ces deux personnalités de référence, imbues de valeurs républicaines, ont été choisies sur la base d’un cahier de charges établi par le comité d’organisation présidé par le Gouverneur ».