Le Saems/Cusems désapprouve le discours de Macky Sall

A Kolda, le secrétaire général du Saems/Cusems, Saourou Sène, n’a pas aimé la dernière sortie de Macky Sall et estime que le gouvernement est responsable de la crise qui sévit dans l’école.

« La responsabilité de l’Etat est engagé est entière sur la grève dans l’école », indiquent les syndicalistes. Pour M. Sène, « Le gouvernement ne respecte ses engagements vis-à-vis des enseignants ». Il en veut pour preuves le retard dans la mise en exécution du corps des administrateurs scolaires, les passerelles professionnelles, le système de rémunération des agents, et autres engagements non respectés.

Suffisant pour que le Saems/Cusems invite le chef de l’Etat à bien s’informer sur la situation de l’école avant de faire ce qu’il qualifie de « sorties injurieuses à l’endroit des enseignants. Ce que nous n’accepterons pas », martèle Saourou Sène. Ajoutant qu’à ce rythme, la confrontation risque d’être inévitable entre enseignants et le gouvernement.

(Le Quotidien)