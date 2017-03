Roberto Carlos: « Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde, le numéro un »

Vainqueur de la Coupe du monde en 2002, avec le Brésil, Roberto Carlos voit le Portugais du Real Madrid comme «le numéro un actuellement».

La légende du football brésilien Roberto Carlos (43 ans) a estimé jeudi que Cristiano Ronaldo était actuellement le meilleur joueur de football du monde, «le numéro un». «Il a un peu changé son style de jeu mais il demeure extrêmement important pour le Real Madrid et la sélection portugaise», a ajouté l’ancien latéral gauche international (125 sél.) en marge d’un congrès organisé à Estoril, près de Lisbonne.

«Cristiano va toujours chercher à être le meilleur du monde et il le fait encore aujourd’hui, toutes les équipes aimeraient avoir un joueur de ce niveau, a poursuivi Roberto Carlos. Neymar aura son moment mais Ronaldo et Messi sont là, bien vivants. Ils jouent à un haut niveau et se disputent le titre de meilleur joueur, mais Neymar entre dans la bagarre.»