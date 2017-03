Retrait des cartes d’identité biométriques: Une véritable pagaille à la Daf

Retirer sa carte d’identité Biométrique à la Direction de l’automatisation du Fichier (Daf) devient une véritable galère pour les citoyens. Le journal La Tribune informe que c’est une pagaille qui est notée à la commission de retrait des cartes . Les citoyens peinent à entrer en possession de leur pièce qui est un droit pour eux.

Nombreux sont les Sénégalais qui se sont inscrits depuis le début de l’opération et qui peinent à retirer leur carte d’identité biométrique. Au niveau de la Direction de l’automatisation du fichier, une véritable chienlit s’y observe. Il y a de cela quelques jours, une dame d’une soixantaine d’années s’en est prise aux préposés à la remise des cartes. Parce qu’elle ne pouvait pas concevoir qu’elle soit parmi les premiers inscrits alors que sa pièce n’est toujours pas disponible. Au moment où plusieurs nouvellement inscrits sur les listes ont reçu leur carte.

Selon toujours la même source, il se pose un véritable problème d’organisation au niveau de la commission de retrait logée à la Daf, où des milliers de cartes sont disposées n’importe comment sur des tables. Et ses nombreuses pièces sont à la charge de deux agents qui doivent les distribuer, et ses derniers ne se cassent même la tête. Ils vous retournent aussitôt votre récépissé et vous demandent de repasser plus tard. Une situation d’autant plus révoltante avec la vélocité notée quand il s’agit de remettre leurs cartes à des militants.

Toutefois, le minimum que l’on demande aux chargés des opérations, c’est de savoir que cette carte est un droit pour le citoyen qui a des devoirs à accomplir…