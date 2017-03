Réforme de l’Obamacare: Donald Trump subit un nouvel échec

Donald Trump a finalement décidé de jeter l’éponge. Alors qu’il en avait fait l’un de ses projets phares, le président américain a dû se résoudre à demander le retrait de son texte sur la réforme du système de santé après que le président de la Chambre des représentants Paul Ryan lui a annoncé qu’il ne pourrait pas rassembler la majorité pour le voter.

C’’est une lourde défaite pour Donald Trump qui a, semble-t-il, été lâché par les siens. Le désaccord entre les modérés et les plus conservateurs qui exigeaient de plus grandes réductions dans la participation financière de l’Etat a été fatal. La quarantaine de membres du groupe ultra-conservateur, les Freedom Fighters, les combattants de la liberté, a eu un rôle moteur dans l’échec de la loi. Paul Ryan qui depuis 7 ans travaillait sur un projet de remplacement à l’Obamacare, et Donald Trump qui a toujours affirmé être un négociateur chevronné, n’ont pas réussi à amadouer les rebelles.