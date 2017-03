Reddition des comptes: Macky menace des responsables de l’Apr

Macky Sall a promis de ne protéger personne. Même pas son frère Aliou Sall, s’il est épinglé. Des sources informent, qu’à son retour de voyage (Après Paris, le chef de l’Etat se rend à Abidjan avant de rentrer à Dakar), va sévir dans son propre camp.

Tous ceux qui sont impliqués dans les rapports, seront convoqués et entendus, renseignent ces sources. Des Directeurs généraux, comme celui des Domaines, des Investissements, celui de la Caisse de dépôt et de consignation, et des maires seront entendus.

(Avec Seneweb)