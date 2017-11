RDC: Au moins neuf enfants morts et un disparu dans un naufrage

Au moins neuf enfants sont morts dans le naufrage d’une pirogue sur la rive congolaise du lac Tanganyika face à la Tanzanie, dans le Sud-est de la République démocratique du Congo.

« Une pirogue motorisée qui quittait Kalemie pour le port de Wimbi a fait naufrage mercredi. Sur les 21 passagers à bord, neuf sont morts, tous des enfants », a déclaré à l’AFP Joseph Lumona, un responsable du service lacustre dans la province du Tanganyika.

« Un autre enfant est porté disparu », a-t-il ajouté, indiquant que l’accident est survenu suite à « un vent violent ».

Les naufrages sont fréquents en RDC, tant sur les lacs que sur les fleuves ou rivières, et les accidents se soldent souvent par des bilans très lourds en raison de la surcharge et de la vétusté des embarcations, de l’absence de gilets de sauvetage à bord et du fait que beaucoup ne savent pas nager.

En septembre, vingt personnes sont mortes dans le naufrage d’une pirogue sur le lac Édouard, alors qu’elles fuyaient des combats entre l’armée congolaise et une milice dans la province du Nord-Kivu (est).

Avec VOA