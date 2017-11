Rappel à Dieu du Khalife de Léona Niassène: Les condoléances de Idrissa Seck

C’est avec une profonde tristesse que le président Idrissa Seck et le parti Rewmi ont appris la triste nouvelle du rappel à Dieu du Khalife général de Léona Niassène, El Hadji Ibrahima Niasse.

« Nous sommes de tout cœur avec la famille dans ces moments si difficiles et adressons à la Ouhma Islamique et au Sénégal nos plus vives et sincères condoléances.

Le Président Idrissa Seck et le parti Rewmi prient le Seigneur pour que son âme repose en paix au Paradis », lit-on dans le communiqué parvenu vendredi à Senego.