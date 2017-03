Rachat de Tigo par Wari, Macky confirme et désavoue ARTP

Aucune voix autorisée n’avait confirmé la cession de Tigo par Wari. Au contraire, l’ARTP, par la voix de son directeur général, avait même affirmé ne pas être au courant, remettant ainsi en cause la vente, indique le journal de Sidy Lamine Niasse, Walfnet.

«Je ne me prononcerai pas sur cette question étant donné que je n’ai reçu aucune correspondance officielle de Tigo me parlant de son intention de céder ses actifs à Wari», avait déclaré Abdou Karim Sall avant d’ajouter «la condition sine qua non d’une cession de concession, c’est l’approbation de l’Etat du Sénégal», des propos rapportés par nos confrères de Walf net.

Si l’approbation de l’Etat du Sénégal n’était pas encore actée, le président Macky Sall vient de l’officialiser. En effet, prenant part, ce mardi, à Genève, en Suisse, à un panel dont il était un des principaux animateurs, le chef de l’Etat a confirmé la cession. « Le rachat du 2e groupe de télécommunication du pays par un Sénégalais est un signal fort pour le secteur privé », a indiqué Macky Sall.

Sortant le « riti » pour le secteur privé national, le président Sall s’est voulu l’avocat des entrepreneurs et investisseurs locaux. «J’ai une grande confiance dans notre secteur privé national », a déclaré le chef de l’Etat…