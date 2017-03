Qualifications Mondial 2018: l’Allemagne, taille patron

L’Allemagne s’est imposée (4-1) en Azerbaïdjan et maintient son bilan de 100% de victoires dans le groupe C de qualification au Mondial 2018.

L’Allemagne, lit-on à l’Equipe, a remporté une large victoire sur le terrain de l’Azerbaïdjan (4-1) dans le groupe C de qualification au Mondial. La Mannschaft peut se réjouir d’avoir maintenu son bilan parfait avec cette cinquième victoire en autant de matches, mais regrettera d’avoir encaissé son premier but depuis la demi-finale de l’Euro perdue (0-2) face à la France le 7 juillet. Le revenant André Schürrle, titulaire pour la première fois depuis octobre 2015, a ouvert le score de près sur un centre à ras de terre de Jonas Hector, bien servi par le Parisien Julian Draxler (19e). Mais l’Azerbaïdjan, l’une des bonnes surprises de la campagne de qualification, a égalisé sur son premier tir par Dimitrij Nazarov (31e) sur un service d’Afran Ismayilov. L’Allemagne n’avait plus encaissé de but depuis 678 minutes de jeu.

L’euphorie n’a duré que cinq minutes à Bakou : après une perte de balle du même Ismayilov, Thomas Müller a confirmé sa bonne forme internationale avec son cinquième but en sélection de la saison (36e), contre seulement deux en Bundesliga, sur une passe de Schürrle. Mario Gomez, qui restait lui sur trois buts en trois matches de Championnat allemand, a mis fin au suspense de la tête sur un centre de Joshua Kimmich (45e), devenant ainsi le quinzième Allemand à atteindre les trente buts en sélection. En fin de match, Jonas Hector a de nouveau centré à ras de terre pour le doublé d’André Schürrle (81e), le 22e but international de l’attaquant de Dortmund en 57 sélections