Publi-reportage: Ziarra annuelle de la Famille du Vénéré Cheikh Abdou Khadre MBACKE à la Famille de Feu El Hadji Alioune SYLLA

La Ziarra annuelle de la Famille du Vénéré Cheikh Abdou Khadre MBACKE à la Famille de Feu El Hadji Alioune SYLLA a eu lieu le Samedi 18 Mars 2017 à Touba « Résidence Touba Kawsara-Keur El Hadji Alioune SYLLA ».

Cette Ziarra est organisée en témoignage des forts liens d’amitié qui unissaient El Hadji Alioune SYLLA à son Guide et ami, le Vénéré Cheikh Abdou Khadre MBACKE, l’ «Imam des Imams » et que les deux familles perpétuent à travers le temps.

Conduite par le Khalife Cheikh Ahmadou Abdou Khadre Mbacké, la délégation comprenait Serigne Sidy Mbacké, Serigne Abdou Wahab, Sokhna Momy, Sokhna Mame Amy et Sokhna Diop Mbacké. La famille de Serigne Modou Abdou Khadre a été représentée par Serigne Saliou et Serigne Ahma. Retenu à Dakar le samedi, le Porte-Parole du Khalife général des Mourides Serigne Bassirou Abdou Khadre a témoigné de sa sympathie à la famille en leur rendant une visite de courtoise le dimanche, malgré son calendrier très chargé. Plusieurs représentants des familles Mbacké ont également fait le déplacement notamment Serigne Moustapha Ibn Serigne Abdou Lahad, Serigne Mohamed Badawi Ibn Serigne Fallou et Serigne Fallou Ibn Serigne Murtada. La cérémonie a été marquée par la présence plusieurs personnalités amies de la famille, venues de Dakar, de Louga, de Thilmakha, de Thiès, de Mbour et de Touba même. La journée a été ponctuée par le récital du Saint Coran, l’incantation de Khassaides de Khadimoul Rassoul et d’une conférence sur thème « des liens sacrés de la famille selon l’Islam », introduite par El Hadji Ndiaye Cheikh Ndindy, un thème plus que d’actualité que le Khalife Cheikh Ahmadou Abdou Khadre a largement commenté pour expliquer justement sa présence qui met en exergue le raffermissement des relations entre les deux familles, celle de El Hadji Alioune Sylla et du Vénéré Cheikh Abdou Khadre Mbacké.

Le Dahira crée par la Famille El Hadji Alioune Sylla, sous la houlette de son Diawrigne Cheikh Makhtar Sylla s’est inscrit dans cette logique en mobilisant tous ses membres pour effectuer le dimanche un Ziarra auprès du Khalife général des Mourides Cheikh Sidy Makhtar Mbacké afin de recueillir sa bénédiction et ses prières.

La Famille Sylla œuvre pour une fondation pour le développement

Liant l’acte à la parole, Dr Moussa Sylla a lancé, en marge de la Ziarra annuelle de la Famille Vénéré Cheikh Abdou Khadre Mbacké, l’initiative d’une Fondation dénommée « Touba Kawara El Hadji Alioune Sylla pour la formation professionnelle et la promotion de l’entreprenariat ».

Considérant que Touba est confrontée au manque de qualification professionnelle des jeunes malgré son dynamisme économique essentiellement marquée par les activités de commerce, l’ancien Directeur des Mines et de la Géologie considère que la Ville Sainte, compte tenu de son poids démographique doit recentrer ses activités économiques autour d’un tissu d’industriel et de PME. La Fondation « Touba Kawsara El Hadji Alioune Sylla » compte s’inscrire dans une dynamique d’accompagnement des initiatives existantes pour la création d’une véritable zone industrielle digne de la capitale du Mouridisme.

A travers cette entreprise, la famille Sylla entend unir ses efforts avec ceux de ses partenaires et de toutes bonnes volontés pour apporter sa contribution au développement économique et social du Sénégal en général et de la ville de Touba en particulier.