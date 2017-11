Pr. El hadji Issa Sall (Pur) « On va à l’Assemblée nationale la tête baissée »

Le professeur El hadji Issa Sall du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur), par ailleurs, député à l’Assemblée nationale a donné son point de vue sur la levée de l’immunité parlementaire du député-maire Khalifa Ababacar Sall dans l’émission Objection de la radio Sud fm.

Selon le député, ils sont pressés de juger Khalifa Sall pour des raisons purement politiques « Ils sont pressés, parce que c’est un dossier politique. 2019 c’est dans quelques mois et khalifa Sall est un candidat potentiel, parmi tant d’autres d’ailleurs, et quand le président de la République veut rempiler, il aurait aimé en face de lui des candidats qui ne font pas le poids« , souligne-t-il.

Professeur Sall de renchérir que l’immunité parlementaire de Khalifa Sall sera levée, ce qui sera une honte pour tous les députés cette législature: »On est député, on va à l’Assemblée, mais on baisse la tête, on a honte! Malgré tout ce que nous sommes en train de faire: des lettres que nous écrivons, des interpellations que nous faisons… mais nous savons de toutes les façons, cette immunité sera levée, c’est clair. Et on dira que c’est la treizième législature et tous les députés se sentiront concernés…« , regrette-t-il.