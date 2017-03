Plus de 26 000 bénéficiaires des bourses familiales à Ziguinchor

La région de Ziguinchor a enregistré un total de 26 116 bénéficiaires dont 9913 pour le département de Ziguinchor dans le cadre du Programme national de bourses de sécurité familiales, a révélé la Déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale Anta Sarr Diacko.

« La région de Ziguinchor compte 26 116 bénéficiaires dans le programme de bourse de sécurité familiale. Rien que dans le département, nous avons enregistré 9913 bénéficiaires. Il y a un taux de couverture très important dans cette localité’’, a notamment expliqué Mme Diacko, rapporte l’agence de presse sénégalaise.

Elle s’exprimait mardi à la place Gao de Ziguinchor au cours d’une rencontre d’échanges avec les différents acteurs et les bénéficiaires du programme de bourse de sécurité familiale. Des autorités administratives et locales, des notables, les responsables de l’Union régionale des handicapés, des personnes démunies entre autres, ont pris part à cette rencontre.

’’’Nous nous sommes déplacés pour voir si la qualité des services est correcte. Mais nous avons une grande satisfaction à Ziguinchor où près de 94% des bénéficiaires sont payés régulièrement à chaque trimestre. L’ONG Caritas et les relais communautaires ont été au-delà de ce qui était prévu pour les séances de sensibilisation’’, a relevé la déléguée générale..

Au cours des échanges avec les différents acteurs, Dr Anta Sarr Diacko dit avoir que ’’les bénéficiaires ont bien maitrisé les enjeux, les mécanismes et les paramètres liés au programme national de bourse de sécurité familiale et surtout les opportunités qu’offre ce projet’’.

Les bénéficiaires n’ont pas manqué d’exposer devant les autorités des doléances liées à la ‘’lenteur notée dans les procédures, les retards de paiements trimestriels et le relèvement des 25 000 FCFA par trimestre’’.

Le relèvement du montant par trimestre ne doit pas être ’’une obsession, mais c’est plutôt les opportunités qu’offre la bourse de sécurité familiale qui sont importantes, notamment avec la couverture maladie non seulement pour le bénéficiaire mais aussi pour sa famille’’, a t-elle dit.

’’Le programme de la bourse de sécurité familiale est un budget national de 30 milliards FCFA. Ce qui n’est pas une mince affaire dans la nomenclature budgétaire nationale. Ce programme a déjà atteint les 300 000 bénéficiaires au niveau national’’, a souligné Dr Anta Sarr Diacko.

Devant les populations, elle expliqué que la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale ’’s’active dans d’autres projets et programmes axés sur l’élevage, le maraîchage, l’agriculture entre autres (…) parce que ce que nous cherchons, n’est rien d’autre que l’autonomisation’’.