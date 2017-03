Pikine-Jeunes Apéristes: un bilan doré pour Macky, l’opposition vilipendée

A l’instar des autres localités du Sénégal, les jeunes partisans du Président de la République Macky Sall de Pikine ont fêté, ce samedi, les cinq (5) ans de son avènement à la tête de la magistrature suprême.

Les camarades de Ngagne Guèye ont dressé un bilan doré de leur mentor non sans tacler les opposants au régime marron-beige : «En 5 ans, le président de la République Macky Sall a consenti beaucoup d’efforts pour élever le niveau de vie des populations sénégalaises.

En guise d’illustration, la Couverture Maladie Universelle(CMU), le projet PORMOVILLE, la réduction du prix de l’électricité, les Bourses de Solidarité Familiale, la gratuité de la dialyse, les nombreuses pistes de production dans le cadre du PUDC, l’acquisition de titres fonciers pour de nombreux citoyens, etc. Voilà tant d’actes qui doivent nous pousser à soutenir la gouvernance du Chef de l’Etat Macky Sall», a liste ce dernier, responsable de l’APR à Pikine-Ouest.

Il se défoule sur l’opposition: «nos agissements de l’opposition sénégalaise sont de mauvais aloi. Voilà des gens qui croient que le pouvoir s’acquiert par les invectives, les mesquineries et autres accusations qui ne reposent sur rien. Une personne comme Barthélémy Dias doit savoir raison garder. Récemment, il s’est tristement signalé à l’Assemblée Nationale. Qu’il sache alors que le Sénégal est une République régie par des lois et que l’impunité n’y a plus droit de cité. Je demande à la jeunesse de l’APR de prendre exemple sur le président Macky. Sa courtoisie dans le discours en est pour beaucoup pour la sympathie qu’il gagne au sein du peuple sénégalais. Cessons les querelles de bas étage et menons la bataille pour l’émergence socio-économique du Sénégal»,a-t-il clôt son speech.