Pikine : un jeune homme de 28 ans tombe du 2ème étage et meurt

Khadim Thiam, âgé de 28 ans a fait une chute libre et mortelle du haut de la maison à deux (2) étages d’un ami. Le drame est survenu, ce vendredi 24 mars 2017, vers les coups de 13 heures, dans la commune de Guinaw-rail sud de la banlieue dakaroise.

D’après les sources de Les Echos, le défunt était perché sur la terrasse de la maison lorsqu’il est subitement tombé au sol. Il jouissait de toutes les facultés mentales et habitait dans le quartier. Les circonstances de sa chute ne sont pas encore connes. Les éléments du commissariat de police de Guinaw-rails ont ouvert une enquête pour en savoir plus sur les causes de cette chute mortelle.