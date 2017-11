(Photos) Souvenir de El Hadj Medoune Thiam, un érudit et serviteur du Prophète (psl) parti à jamais

Né le 30 janvier 1943, El Hadji Médoune Thiam était avant tout un grand pharmacien. L’un des tous premiers que le Sénégal ait connu, avec la célèbre « Pharmacie Castor ». Loin de s’en contenter, il décide de se donner corps et âme à la religion islamique. Ainsi, devenant un islamologue, il se mit à bâtir des mosquées et à propager l’islam à travers nos frontières et même au-delà. Dans ce sens, il a très tôt commencé à organiser des Gamous afin de réunir les fidèles musulmans autour de l’essentiel : Dieu et son Prophète Mohamed (PSL). Désireux de partager avec tous son amour pour la religion, il n’hésitait pas une seconde à enfiler son habit de poète dévoué au Prophète (PSL). D’où sa célèbre citation : « Rassoulalah Taha Laka Sanahou Bi Nouri Ka khad tazayanati Samaou » (Ô envoyé de Dieu Mouhammad SAW à toi appartient les éloges, c’est par ta lumière que Dieu a embelli le ciel) . Ses écrits, il les aura laissés aller au gré du vent, touchant le cœur de tous les amoureux du Prophète Mohamed (PSL) qui ont eu la chance d’en bénéficier.

Un bienfaiteur tapi dans l’ombre

El Hadji Médoune Thiam était un père rempli d’amour. Cet amour, il ne s’est pas limité à le propager dans son foyer, bien au contraire. Toutes les personnes qui ont eu à croiser son chemin peuvent en témoigner. Il n’a cessé de rappeler à sa progéniture durant toute son existence que le Prophète Mohamed (PSL) est le seul sauveur attitré.

Alors qu’il n’était encore qu’un étudiant, il offrait généreusement des billets pour la Mecque. Chose qu’il a continué à faire tous les ans jusqu’à sa disparition. Assurant le transport de nombreux pèlerins à chaque Gamou, c’est avec joie et compassion qu’il aidait les plus démunis.

À preuve, c’est dans la discrétion et le silence le plus total qu’il entretenait bon nombre de familles qui ne cesseront de le remercier pour ses actions et de formuler des prières pour le repos de son âme.

Un dernier hommage à la hauteur de l’homme

Inhumé ce mardi 7 novembre, à la veille du Magal, El Hadji Médoune Thiam aura eu un hommage à la hauteur de la bonté, de la générosité et de l’esprit de partage qu’il incarnait. Malgré le fait que toute la population se préparait à prendre la direction de Touba pour la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, son départ vers l’au-delà aura été marqué par la présence d’une foule composée de sa famille, d’autorités et de sympathisants. Au cimetière de Pikine où il a été inhumé, des personnalités comme El Hadji Mansour Mbaye ou encore le Pr Iba Der Thiam, pour ne citer qu’eux, ont fait le déplacement afin de saluer la mémoire d’un de ces hommes qui se font rares de nos jours sur cette terre. Comme l’a dit Paul Valéry : « la mort est une surprise que fait l’inconcevable au concevable ». Reposez en paix Monsieur El Hadji Médoune Thiam, votre pays ne vous oubliera jamais.