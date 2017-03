Ousmane Ndiaye a failli se suicider à cause d’un sac d’aliment de betail

Accusé de vol à Niacoulrabe, le jeune garçon, maçon de profession a failli se suicider en se cognant la tête sur les barreaux de la cellule de garde à vue. Heureusement, il y a eu plus de peur que mal. Devant la barre, on pouvait constater les quelques cicatrices sur sa tête.

Tout s’est passe le samedi dernier, lorsqu’un homme s’est intrus chez lui pour chercher des sacs d’aliment. A ce moment, révèle Ousmane il était en train de dormir avec son frère. Surpris par cet acte, il lui demande de le dire la personne qui l’a accusé de vol, mais il refuse catégoriquement.

La veille la gendarmerie fait une perquisition chez lui mais ne trouve rien. Il est ensuite arrêté puis relâché. Le lendemain, il est arrêté à nouveau et déferré à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. » Au moment de la garde a vue, j’ai voulu me suicider, car la police m’a menti. je n’ai rein fait, c’est parce que cs gens ont quelque chose contre moi « , plaide t-il.

Après les questions du procureur et du juge, aucune preuve n’a été décelée. Il a été finalement relaxé par le tribunal.