Oncav-R décroche un partenaire de taille pour le bien être des asc

Hier, dans un hôtel de la place, le Groupe Pakao sport Management et l’Oncav Renouveau dirigé par Ousmane Iyane Thiam, ont signé un partenariat gagnant-gagnant au profit des associations sportives et culturelles affiliées à Onvac-R.

Ce partenariat vient dans un contexte où le sport sénégalais, particulièrement celui à la base comme les navetans, est confronté à un véritable problème de sponsoring. A en croire Monsieur Iyane Thiam « trouver un partenaire pour le sport, c’est soulager les Asc et par ricochet, préparer l’avenir du football sénégalais », précise-t-il.

« Aujourd’hui nous constatons tous que les asc, dans leur globalité, sont confrontées à de nombreux problèmes d’équipement en matériel sportif. Nous, en tant que responsables, nous avons l’obligation de venir en appoint le sport Sénégalais, et ce partenariat est pour nous le début d’une nouvelle ère », a indiqué le Président Ousmane Iyane Thiam face à la presse hier 11 novembre 2017.

Devant ses collaborateurs, Ousmane Iyane Thiam a indiqué que Pakao Group, est venu vers l’Oncav Renouveau pour participer à relever les défis devant lesquels des mesures idoines doivent être entreprises.

Pour Astacko Seck, menager du Goupe PAKAO « il est aujourd’hui crucial que le sport soit accompagné d’un business plan qui va permettre aux organisations sportives (Asc et clubs) de faire face à leurs dépenses ».

« Notre objectif c’est d’équiper les Asc en équipement de qualité et à un moindre prix. Etant familier aux leaders de Oncav-R, nous pensons que ce partenariat va être fructueux et pour Oncav et pour les Asc mais aussi pour le football sénégalais en général, car nous sommes convaincus de notre action », a indiqué Monsieur Astacko Seck.