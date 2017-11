Officiel: Pirlo a pris sa retraite ce dimanche

Andrea Pirlo vient officiellement de mettre un terme à sa carrière aux etats Unis où il évoluait sous les couleurs de New York City Football Club. L’international Italien considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football, est champion du monde en 2006 et vainqueur de deux Ligues des champions.

« Mon aventure à New York touche à sa fin, mais aussi mon parcours de footballeur. Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier ma famille et mes enfants pour le soutien et l’amour qu’ils m’ont toujours donné, chaque équipe pour laquelle j’ai eu l’honneur de jouer, chaque coéquipier avec qui j’ai eu l’honneur d’évoluer et tous ceux ont rendu ma carrière incroyable, tous les fans du monde entier qui m’ont toujours soutenu. Vous serez toujours avec moi et dans mon cœur. »